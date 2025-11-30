L’ottava giornata della Superlega maschile si prepara a regalare emozioni forti in una domenica che apre una settimana fittissima, con il turno infrasettimanale ormai alle porte. Il palcoscenico principale sarà l’ Unipol Forum di Assago, pronto ad accogliere l’atmosfera delle grandi occasioni per il confronto tra Allianz Milano e Itas Trentino, due squadre tra le più in forma del campionato e protagoniste del big match di giornata. Milano arriva alla sfida con un entusiasmo crescente, forte di quattro successi consecutivi e di un’identità offensiva ormai ben definita. Il 3-0 di Cisterna ha mostrato una squadra capace di gestire ritmo e intensità: Reggers continua a essere una sicurezza da posto due, Otsuka garantisce continuità e variazioni, mentre Kreling ha alzato ulteriormente il livello della propria regia, confermandosi un fattore anche dai nove metri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv la Superlega di volley oggi: orari 30 novembre, canali, streaming