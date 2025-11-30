Dove vedere in tv la A1 di volley femminile oggi | orari 30 novembre canali streaming
Le sfide della domenica in Serie A1 femminile accendono un turno dal peso specifico notevole, tra squadre in cerca di riscatto, nuove ripartenze tecniche e formazioni lanciate verso l’alta classifica. A Villafranca Piemonte (domenica ore 15.30) la Wash4green Monviso Volley inaugura una nuova era: dopo l’addio a Marchiaro, la panchina è affidata a Peppe Nica, chiamato a dare una scossa a un gruppo reduce da quattro ko consecutivi. La squadra piemontese arriva da un incoraggiante primo set a Chieri e dalla prova di carattere di D’Odorico, ma deve ritrovare equilibrio in tutti i reparti. Il debutto di Nica, dunque, diventa un banco di prova immediato per misurare la capacità del gruppo di reagire. 🔗 Leggi su Oasport.it
