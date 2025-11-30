Dove puoi sciare in Emilia-Romagna nel ponte dell’8 dicembre | gli impianti aperti

Bologna, 30 novembre 2025 – Altra neve in arrivo e impianti pronti ad aprire, in Emilia-Romagna, per le prima sciate della stagione. Si potrà scendere sulle piste imbiancate nel ponte dell’ 8 dicembre? Skipass alla mano (al Cimone lanciato un Black Friday anche per quello), con ogni probabilità sarà possibile sia nel Modenese, al Cimone appunto, sia al Corno alle Scale, nel Bolognese. Neve in Emilia Romagna, fiocchi a Campigna Cannoni sparaneve in azione: ecco dove. La decisione di riaprire sabato 6 dicembre sarà presa, quasi sicuramente, nella giornata di domani, lunedì 1 dicembre, in base alle ultime previsioni meteo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dove puoi sciare in Emilia-Romagna nel ponte dell’8 dicembre: gli impianti aperti

