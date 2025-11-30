Dove i bimbi possono consegnare le letterine | si avvicina l' apertura dell' Antico ufficio di Babbo Natale
Aprirà il 6 dicembre l'Antico ufficio di Babbo Natale a Bertinoro. Si trova in via Mainardi ed è visitabile tutti i giorni. E' aperto tutte le sere dalle 17 alle 22, mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 22. Qui i bimbi potranno lasciare le letterine con i propri desideri.. L'iniziativa è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Sui figli della famiglia di Palmoli serve chiarezza immediata. Non possono essere i bambini a pagarne le conseguenze. In pochi giorni i minori sono stati collocati in una casa famiglia, mentre restano senza risposta le segnalazioni sull’abbandono dei bimbi ne - facebook.com Vai su Facebook
Letterine di Natale solidali dai bimbi ai ragazzi "speciali" - Un passaggio di lettere dai bambini ai ragazzi, per un Natale che superi i ruoli, le età e ogni altra differenza. Scrive rainews.it
Bimbi, spedite qui le lettere per Babbo Natale - Proseguono a Castrocaro Terme e Terra del Sole le iniziative promosse dal consorzio Castrumcari e dal Comune per far vivere ai più piccoli l’atmosfera del Natale in questa annata anomala. Come scrive ilrestodelcarlino.it