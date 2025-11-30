Dove fare il brunch di Natale a Firenze
I migliori brunch da provare a Firenze durante le feste di Natale: ecco gli indirizzi da non perdere. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
News recenti che potrebbero piacerti
Workshop + Brunch di Natale – Kombucha Sabato 6 dicembre dalle 11 alle 13 da Bulli&Balene in Manifattura Tabacchi in collaborazione con @batteria_ Impara a fare la tua kombucha da zero con noi. Ti accompagneremo nel processo della fermentazi - facebook.com Vai su Facebook
Dove fare il brunch di Natale a Firenze - Tra ville storiche immerse nel verde, terrazze panoramiche con vista sul Duomo e locali di nuova generazione, Firenze celebra il brunch delle feste con stile. Da msn.com
Dalla ruota panoramica ai mercatini di Natale: cosa fare nel fine settimana tra Firenze e dintorni - Torna Joulutori – Mercato di Natale Nordico, sabato 29 e domenica 30 novembre dalle 10 alle 19 al The Social Hub, con oltre 27 espositori ... Segnala 055firenze.it
Firenze, l'atmosfera del nord Europa con Joulutori: il Mercato di Natale Nordico - L’evento, giunto alla sua terza edizione, si terrà sabato 29 e domenica 30 novembre dalle 10 alle 19 al The Social Hub, dove rivivrà la calda ... Da 055firenze.it