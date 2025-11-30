Dossieraggio la Lega insorge | Inquietante e scandaloso fare chiarezza subito
Dopo le rivelazioni sulle indagini di Cafiero de Raho sulla Lega, il partito insorge. E chiede di fare chiarezza, subito. " Emergono dettagli sempre più inquietanti e scandalosi che riguardano il finanziere indagato Pasquale Striano e l'ex procuratore nazionale antimafia Francesco Cafiero de Raho, attualmente parlamentare 5Stelle e vicepresidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle mafie". Così la Lega in una nota. E ancora: "Da carte giudiziarie e notizie di stampa emergono con chiarezza dossieraggi contro la Lega, oscene forzature pur di colpire il partito di Matteo Salvini, una furiosa ossessione per inventare reati in assenza di illeciti.
