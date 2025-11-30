Dossieraggio la Lega insorge | Inquietante e scandaloso fare chiarezza subito

Liberoquotidiano.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le rivelazioni sulle indagini di Cafiero de Raho sulla Lega, il partito insorge. E chiede di fare chiarezza, subito. " Emergono dettagli sempre più inquietanti e scandalosi che riguardano il finanziere indagato Pasquale Striano e l'ex procuratore nazionale antimafia Francesco Cafiero de Raho, attualmente parlamentare 5Stelle e vicepresidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle mafie".    ge:kolumbus:liberoquotidiano:45203397 Così la Lega in una nota. E ancora: "Da carte giudiziarie e notizie di stampa emergono con chiarezza dossieraggi contro la Lega, oscene forzature pur di colpire il partito di Matteo Salvini, una furiosa ossessione per inventare reati in assenza di illeciti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

dossieraggio la lega insorge inquietante e scandaloso fare chiarezza subito

© Liberoquotidiano.it - Dossieraggio, la Lega insorge: "Inquietante e scandaloso, fare chiarezza subito"

News recenti che potrebbero piacerti

dossieraggio lega insorge inquietanteLEGA * CAMERA: «DOSSIERAGGIO, IEZZI (LEGA): DE RAHO VOLEVA QUERELARMI PER AVER DETTO COME STANNO LE COSE, SERVE RISPETTO» - – “Oggi la stampa conferma episodi inquietanti che coinvolgono Cafiero de Raho attorno ad un piano contro la Lega. Segnala agenziagiornalisticaopinione.it

LEGA * SENATO: «DOSSIER: CANTALAMESSA (LEGA), VICENDA INQUIETANTE, ISTITUZIONI A RISCHIO, ANDREMO AVANTI A INDAGARE» - “Ciò che è emerso in queste ore sulla stampa e ciò che si sospettava da tempo, è un quadro inquietante di dossieraggio politico contro la ... agenziagiornalisticaopinione.it scrive

dossieraggio lega insorge inquietanteDossieraggio di Striano, la Lega: "Vicenda grave, intervenga Nordio" - Dettagli sempre più inquietanti sulle ricerche di Pasquale Striano avallate dall'attuale parlamentare 5s Federico Cafiero De Raho ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dossieraggio Lega Insorge Inquietante