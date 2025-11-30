Dossieraggio Forza Italia | De Raho sia più prudente nelle affermazioni

"Leggiamo le parole di Cafiero De Raho sulla vicenda Striano. Fossimo in lui saremmo più prudenti nelle affermazioni, perché ci sono clamorose evidenze che saranno certamente oggetto di analisi e di approfondimento in commissione Antimafia. Quindi De Raho dovrebbe essere più umile e affrontare le questioni nella loro oggettiva dimensione e con le responsabilità evidenti che stanno emergendo". Così in una nota congiunta i membri di Forza Italia della commissione Antimafia Mauro D'Attis, vice presidente, Pietro Pittalis, capogruppo, Maurizio Gasparri, Pierantonio Zanettin, Giuseppe Castiglione e Chiara Tenerini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

