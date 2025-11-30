Dossieraggio Forza Italia | De Raho sia più prudente nelle affermazioni
"Leggiamo le parole di Cafiero De Raho sulla vicenda Striano. Fossimo in lui saremmo più prudenti nelle affermazioni, perché ci sono clamorose evidenze che saranno certamente oggetto di analisi e di approfondimento in commissione Antimafia. Quindi De Raho dovrebbe essere più umile e affrontare le questioni nella loro oggettiva dimensione e con le responsabilità evidenti che stanno emergendo". Così in una nota congiunta i membri di Forza Italia della commissione Antimafia Mauro D'Attis, vice presidente, Pietro Pittalis, capogruppo, Maurizio Gasparri, Pierantonio Zanettin, Giuseppe Castiglione e Chiara Tenerini. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Le rivelazioni sulle attività di #dossieraggio del #M5s #DeRaho e #Striano fanno insorgere la #Lega: "Chiarezza sui mandanti. Vicenda così grave che è lecito attendersi una reazione indignata di tutte le forze politiche" - facebook.com Vai su Facebook
Le rivelazioni sulle attività di #dossieraggio del #M5s #DeRaho e #Striano fanno insorgere la #Lega: "Chiarezza sui mandanti. Vicenda così grave che è lecito attendersi una reazione indignata di tutte le forze politiche" Vai su X
Dossieraggio, Forza Italia: "De Raho sia più prudente nelle affermazioni" - Fossimo in lui saremmo più prudenti nelle affermazioni, perché ci ... Come scrive iltempo.it
Dossieraggio, scontro aperto fra Salvini e l'ex procuratore antimafia De Raho - La Lega, dopo un articolo pubblicato oggi da Libero, chiede l'intervento del Guardasigilli. Segnala lasicilia.it
Rita De Crescenzo pro-Forza Italia: “Vi porto io alle urne”. Scoppia la polemica, Borrelli: “Allontanate questi soggetti” - La tiktoker napoletana, seguita da centinaia di migliaia di utenti e diventata nel tempo una figura riconoscibile del web italiano, ha pubblic ... Come scrive affaritaliani.it