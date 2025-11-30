Dossieraggio FdI | Da De Raho dichiarazioni improvvide maldestramente tenta di sviare attenzione da suo coinvolgimento

“Stupiti leggiamo le dichiarazioni dell'onorevole De Raho, che maldestramente tenta di sviare l'attenzione dal suo coinvolgimento come soggetto attivo sulla questione dossieraggio, disegnato tanto da atti depositati in commissione, quanto da notizie di stampa. Come componente della Commissione antimafia e come ex magistrato, dovrebbe evitare di fare dichiarazioni improvvide e soprattutto di collegare la vicenda con la riforma della giustizia approvata dal Parlamento, affermando in maniera strumentale che queste notizie sarebbero state diffuse per screditare lui e la magistratura. Da una persona che si professa tutore della giustizia e della legalità ci si aspetterebbe maggiore misura, soprattutto su una vicenda tanto grave, attualmente al vaglio della magistratura, che nasce dopo circostanziate denunce del ministro Crosetto, spiato con una quantità di accessi illegittimi impressionanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

