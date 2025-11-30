Dossieraggio di Striano la Lega | Vicenda grave intervenga Nordio
Un uso smodato delle Sos, le segnalazioni operazioni sospette, sui flussi finanziari del partito guidato da Matteo Salvini. Oltre a una "raffica di accessi agli atti" dopo la caduta del primo governo di Giuseppe Conte, con Federico Cafiero De Raho - attualmente parlamentare 5Stelle e vicepresidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle mafie - che avrebbe avallato le ricerche di Pasquale Striano, il finanziere finito al centro della bufera. "Emergono dettagli sempre più inquietanti e scandalosi che riguardano il finanziere indagato Pasquale Striano e l’ex procuratore nazionale antimafia Francesco Cafiero de Raho, attualmente parlamentare 5Stelle e vicepresidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle mafie", la nota della Lega. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
