Dossieraggio De Raho deve dimettersi dalla Commissione d' inchiesta sulle Mafie?
{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}.
Buongiorno e buona domenica! Ecco la prima pagina di Libero in edicola oggi e i temi affrontati sul quotidiano. Qui il link per acqusitare una copia digitale del quotidiano ---> https://digital.liberoquotidiano.it/ - Le indagini sulla Lega del grillino De Raho: colpo b - facebook.com Vai su Facebook
LEGA * CAMERA: «DOSSIERAGGIO, IEZZI (LEGA): DE RAHO VOLEVA QUERELARMI PER AVER DETTO COME STANNO LE COSE, SERVE RISPETTO» - – “Oggi la stampa conferma episodi inquietanti che coinvolgono Cafiero de Raho attorno ad un piano contro la Lega. Lo riporta agenziagiornalisticaopinione.it
"Dossieraggi contro di noi", Lega contro Striano e Cafiero De Raho: - Un'attenzione morbosa, smodata da parte della Procura antimafia di Federico Cafiero De Raho (oggi deputato M5s) nei confronti della Lega. Riporta iltempo.it
Dossieraggio di Striano, la Lega: "Vicenda grave, intervenga Nordio" - Dettagli sempre più inquietanti sulle ricerche di Pasquale Striano avallate dall'attuale parlamentare 5s Federico Cafiero De Raho ... Segnala msn.com