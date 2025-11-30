Dossieraggio Armando Siri | Un Paese malato prevale la barbarie mediatico-giudiziaria

Armando Siri, ideologo della Lega, oggi sarà sul palco del Teatro Italia a Roma a promuovere “L’Arca delle Idee”, evento senza simboli di partito, per lanciare il Manifesto dei Tempi Nuovi, nuovo documento programmatico che affronta le grandi sfide del futuro: dalla difesa della famiglia e di tutte le forme di convivenza fondate sull'amore, alla sostenibilità senza fanatismi, dall'immigrazione legale regolata alla valorizzazione delle differenze, dal lavoro alla flat tax. Ma il suo nome in questi giorni rimbalza anche per le nuove rivelazioni del caso Striano: l’esponente della Lega è stato spiato dal finanziere infedele. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

