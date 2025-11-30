Dossieraggi contro di noi Lega contro Striano e De Raho | cosa emerge dalle carte

Un'attenzione morbosa, smodata da parte della Procura antimafia di Federico Cafiero De Raho (oggi deputato M5s) nei confronti della Lega. Dalle carte su Pasquale Striano emergono ulteriori elementi sull'uso improprio e fuori dai termini delle Sos, le Segnalazioni operazioni sospette, per esempio sui flussi finanziari del partito guidato da Matteo Salvini. Lo riporta Libero nell'edizione di oggi, domenica 30 novembre, che sottolinea la "raffica di accessi agli atti" dopo la caduta del primo governo di Giuseppe Conte con Cafiero De Raho che ha avallato le ricerche del finanziere indagato. Articoli a cui segue la nota odierna della Lega. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Dossieraggi contro di noi", Lega contro Striano e De Raho: cosa emerge dalle carte

