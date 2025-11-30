Pisa, 30 novembre 2025 - L'Inter risponde a Juventus e Milan. Match oltremodo complicato a Pisa ma deciso dalla doppietta di Lautaro Martinez nella ripresa, fondamentale per archiviare i due recenti ko e tenere i nerazzurri in scia alle pretendenti per lo Scudetto. La squadra di Chivu ha rischiato molto in alcuni frangenti e la vivacità del Pisa ha creato grattacapi, ma nel momento del bisogno è arrivata l'ancora di salvataggio del capitano con un sinistro fulminante e un tap in sotto porta a regalare tre punti fondamentali all'Inter. I nerazzurri salgono dunque a 27 punti in scia al Milan e in attesa del big match tra Roma e Napoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Doppio Lautaro, l'Inter reagisce e resta in scia: 0-2 a Pisa