Doppio incidente a Lissone investiti due pedoni | 12enne e 74enne in ospedale

Monzatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pomeriggio di sirene, ieri sabato 29 novembre a Lissone, a causa di due incidenti stradali accaduti nel giro di circa 30 minuti: una bambina di 12 anni e una donna di 74 anni sono state investite rispettivamente in via Vincenzo Gioberti poco prima delle 17.30 e in via Spallanzani poco prima delle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

