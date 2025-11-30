Dopo una Tac ho scoperto di avere di nuovo il cancro questa volta ai polmoni Papà Lino mi tempesta di telefonate è un po’ apprensivo | lo rivela Rosanna Banfi

30 nov 2025

Rosanna Banfi nei giorni scorsi ha comunicato tramite i social di essersi operata a causa del cancro. In una intervista al settimanale DiPiù ha spiegato come sta affrontando la malattia: “Dopo sedici anni l’incubo è tornato. Ma pure questa volta lotto con tutta me stessa, anche perché voglio che i miei familiari percepiscano la mia forza, soprattutto il mio papà: lui già soffre tanto per il vuoto lasciato dalla scomparsa di mamma e ora non voglio che stia in pena per me. Il tumore ha colpito i polmoni”. Tutto è iniziato da un controllo. “Ho fatto una Tac che ha subito evidenziato qualcosa di poco rassicurante, una macchiolina al polmone destro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

