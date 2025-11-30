Dopo una lunga attesa inaugura il Centro del riuso | 140 metri quadrati utili e accoglienti

Ferraratoday.it | 30 nov 2025

Ci sono progetti che arrivano al traguardo dopo un cammino più lungo del previsto. Il Centro del riuso di Casumaro è uno di questi. Nato grazie a un finanziamento regionale, ha dovuto affrontare lo stop imposto dal Covid e una lunga attesa prima della consegna, nell’estate 2023. Da lì è iniziata. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

