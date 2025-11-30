Dopo il rogo le cartiere Fedrigoni tornano a lavorare
Dopo il grande spavento, la ripartenza. Ieri mattina, sabato 29 novembre, intorno alle 5 è ripartita la produzione nello stabilimento Fedrigoni di Varone, dopo l'incendio di giovedì scorso che ha reso necessario lo stop della cartiera. Da quanto comunicano i sindacati, i turni di lavoro sono.
Riparte la produzione alla cartiera Fedrigoni di Riva, dopo il rogo Massima attenzione dei sindacanti, Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom e Ugl, perché si operi nella massima sicurezza. Il presidente della Provincia, Fugatti ringrazi
Cartiere Fedrigoni, parzialmente ripresa la produzione dopo l'incendio - Una delle due macchine dell'impianto produttivo è stata rimessa in funzione; una novantina i lavoratori rientrati ...
Incendio alla cartiera Fedrigoni di Riva. Un operaio intossicato, uno ustionato - Dallo stabilimento, che si trova nella frazione di Varone, nella mattina di giovedì 27 novembre si è alzata una grande nuvola di fumo.
Confindustria Trento, vicina a cartiera Fedrigoni dopo rogo - "Confindustria Trento è vicina all'azienda associata Fedrigoni Spa a seguito dell'incendio verificatosi nella giornata di ieri presso lo stabilimento di Riva del Garda.