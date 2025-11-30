Dopo Action un' altra catena internazionale apre al Poggino a Viterbo

Viterbotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'arrivo di Action, un'altra catena internazionale punta ed è pronta a sbarcare a Viterbo. Si tratta di Sinsay, brand di origine polacca specializzato in moda e lifestyle, che propone abbigliamento e accessori a prezzi accessibili.Sinsay a Viterbo: quando e dove apreNon c'è ancora una data. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

