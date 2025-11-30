Donna trovata a Cava | non si è trattato di femminicidio

Non si è trattato di femminicidio, a Cava de' Tirreni. La donna polacca di 50 anni trovata morta nella sua abitazione, in zona Santa Lucia, è deceduta per cause naturali. L'esame autoptico ha escluso la morte violenta. Accanto al corpo senza vita, erano stati trovati anche dei medicinali che la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

