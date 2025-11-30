Donald ora punta alle Americhe Scambio con Putin sull’Est Europa

Donald Trump dichiara chiuso d’autorità lo spazio aereo sopra il Venezuela e annuncia imminenti attacchi di terra «contro i narcotrafficanti». Ma l’obiettivo vero è palesemente un altro: Nicolás Maduro e il suo regime filorusso e filocinese. Contemporaneamente, mentre attende l’inviato-sdraiato della Casa Bianca Steve Witkoff, Vladimir Putin intensifica i bombardamenti su Kiev: 500 tra droni e missili in una sola notte sulla capitale dell’Ucraina, con morti e feriti tra i civili che non commuovono quasi più nessuno. Meno che mai Trump, che lascia fare e scarica volentieri sugli (ex) alleati il peso politico e l’onere economico e militare di sostenere il leader in difficoltà (e il suo eroico popolo sotto martirio da ormai quasi quattro anni) che ha deciso di abbandonare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

