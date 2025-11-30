Donald ora punta alle Americhe Scambio con Putin sull’Est Europa
Donald Trump dichiara chiuso d’autorità lo spazio aereo sopra il Venezuela e annuncia imminenti attacchi di terra «contro i narcotrafficanti». Ma l’obiettivo vero è palesemente un altro: Nicolás Maduro e il suo regime filorusso e filocinese. Contemporaneamente, mentre attende l’inviato-sdraiato della Casa Bianca Steve Witkoff, Vladimir Putin intensifica i bombardamenti su Kiev: 500 tra droni e missili in una sola notte sulla capitale dell’Ucraina, con morti e feriti tra i civili che non commuovono quasi più nessuno. Meno che mai Trump, che lascia fare e scarica volentieri sugli (ex) alleati il peso politico e l’onere economico e militare di sostenere il leader in difficoltà (e il suo eroico popolo sotto martirio da ormai quasi quattro anni) che ha deciso di abbandonare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Da 28 a 19 punti, chi pagherà davvero il prezzo? LEVANTE 24.11.2025 - Casa del Sole Tv Gli Stati Uniti e l'Ucraina hanno trovato un'intesa su un nuovo accordo di pace in 19 punti, lasciando però al presidente americano Donald Trump e al suo omologo ucr - facebook.com Vai su Facebook
Donald ora punta alle Americhe. Scambio con Putin sull’Est Europa - Donald Trump dichiara chiuso d’autorità lo spazio aereo sopra il Venezuela e annuncia imminenti attacchi di terra «contro i narcotrafficanti». Da msn.com
Lo scambio di messaggi che può inguaiare The Donald - Nella nuova tranche di documenti su Jeffrey Epstein, rivelati in parte dai dem della commissione vigilanza della Camera, sono almeno tre le email compromettenti per Donald Trump. Scrive ansa.it
«Ero con Trump il giorno del Ringraziamento 2017»: la mail di Jeffrey Epstein smentisce Donald (che punta il dito su Bill Clinton) - Jeffrey Epstein avrebbe avuto un ruolo da 'consigliere dietro le quinte' anche dell'ex alleato di Donald Trump e stratega Maga Steve Bannon durante una campagna mediatica dell'agosto 2018 per ... Come scrive leggo.it