Domenica speciale per San Gregorio Taumaturgo inaugurate le nuove aree verdi

Reggiotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica di festa per la comunità di San Gregorio Taumaturgo, che oggi ha guadagnato due nuove aree a disposizione della parrocchia. Alla messa domenicale, presieduta dal vescovo Fortunato Morrone e concelebrata dal parroco don Severino Kyalondawa, è seguita l’apertura di uno spazio verde. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

