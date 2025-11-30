Domenica speciale per San Gregorio Taumaturgo inaugurate le nuove aree verdi
Domenica di festa per la comunità di San Gregorio Taumaturgo, che oggi ha guadagnato due nuove aree a disposizione della parrocchia. Alla messa domenicale, presieduta dal vescovo Fortunato Morrone e concelebrata dal parroco don Severino Kyalondawa, è seguita l’apertura di uno spazio verde. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Approfondisci con queste news
Oggi è una domenica speciale per Che Tempo Che Fa, perché il nostro Fabio compie 61 anni. Tanti auguri da tutti noi ? - facebook.com Vai su Facebook
Oggi è una domenica speciale per #CTCF, perché il nostro @fabfazio compie 61 anni. Tanti auguri da tutti noi ? Vai su X
A San Gregorio di Catania concerto del Duo Chitarristico Senio A. Diaz e Salvatore Daniele Pidone - 30, nell’auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa, vico Mignemi, di San Gregorio di Catania, vico Mignemi, per l’attività concertistica 2025 del Ce ... Secondo lavocedellisola.it
Reggio Calabria, San Gregorio in festa: inaugurazione della nuova sala parrocchiale e di un terreno comunale dato in concessione d’uso gratuito - La comunità di San Gregorio Taumaturgo, a sud di Reggio Calabria, in festa: inaugurazione della nuova sala parrocchiale e di un terreno comunale dato in concessione d’uso gratuito. Come scrive strettoweb.com
Sagra delle Sagne a San Gregorio: gusto e tradizione - Domenica 16 novembre 2025, il piccolo borgo di San Gregorio da Sassola si prepara a celebrare una delle tradizioni gastronomiche più amate del territorio: la Sagra delle Sagne “co j’aju pistatu”. msn.com scrive