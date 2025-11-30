Domenica speciale per San Gregorio Taumaturgo inaugurate le nuove aree verdi

Domenica di festa per la comunità di San Gregorio Taumaturgo, che oggi ha guadagnato due nuove aree a disposizione della parrocchia. Alla messa domenicale, presieduta dal vescovo Fortunato Morrone e concelebrata dal parroco don Severino Kyalondawa, è seguita l’apertura di uno spazio verde. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it