Domenica In Venier | Hai fatto bene ad accettare Ballando? E D’Urso reagisce come… con Lucarelli

(Adnkronos) – Barbara D’Urso prova la ‘carta Selvaggia Lucarelli’ con Mara Venier ma non attacca. La conduttrice napoletana è stata ospite oggi, domenica 30 novembre, a Domenica In per un’intervista intensa dopo mesi lontano dalle telecamere e nel pieno della partecipazione a Ballando con le stelle, dove la conduttrice è protagonista tanto per le esibizioni . L'articolo Domenica In, Venier: “Hai fatto bene ad accettare Ballando?”. E D’Urso reagisce come. con Lucarelli proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Domenica In, Venier: “Hai fatto bene ad accettare Ballando?”. E D’Urso reagisce come… con Lucarelli

Argomenti simili trattati di recente

Due settimane fa Vittorio Sgarbi aveva rivelato a Mara Venier, nel salotto di “Domenica In”, le sue future nozze con Sabrina Colle nella chiesa della Madonna dell’Orto: «Mi sposo a Venezia, perché ci ho vissuto una parte importante della mia vita. È un ritorno i - facebook.com Vai su Facebook

Domenica In, Venier: "Hai fatto bene ad accettare Ballando?". E D'Urso reagisce come... con Lucarelli - La conduttrice televisiva ospite di Mara Venier per parlare della sua esperienza a Ballando con le stelle ... Si legge su adnkronos.com

Anticipazioni Domenica In, 30 novembre: Barbara D’Urso rompe il silenzio. Tutti gli ospiti - Mara Venier torna con una puntata ricchissima di Domenica In: in studio Barbara D’Urso, Can Yaman, Pio e Amedeo, Lino Banfi e tanti altri ospiti tra cinema, musica, tv e Sanremo 2026 ... Segnala dilei.it

Domenica In, Mara Venier piange Ornella Vanoni: "Non l'ho più fatto, per lei". E Teo Mammucari la bacia: "Non so più a essere divertente" - Nella puntata di Domenica In, Mara Venier racconta la sua 'adorata' Ornella Vanoni insieme a tanti ospiti in video collegamento: cosa è successo ... Da libero.it