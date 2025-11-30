Domenica In gli ospiti di oggi | arrivano Can Yaman e Barbara d’Urso

Grande puntata oggi alle 14.10 di Domenica In con Can Yaman e Barbara d'Urso ospiti del talk con Mara Venier, Tommaso Cerno, Teo Mammucari e Enzo Miccio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Domenica In, gli ospiti di oggi: arrivano Can Yaman e Barbara d’Urso

Altri contenuti sullo stesso argomento

Domenica ad “Amici 25” ci saranno Donatella Rettore e Mr. Rain come ospiti. In giuria: Stash, Carlo Verdone e Eleonora Abbagnato! - facebook.com Vai su Facebook

Domenica In: Can Yaman e Barbara D’Urso tra gli ospiti - Spazio alle interviste con Can Yaman, Barbara D'Urso e Pio e Amedeo. Secondo davidemaggio.it

Domenica In, Barbara D’Urso spiffera tutto su Ballando, ritorno in Rai e il nuovo amore: bordate in arrivo - Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In di oggi 30 novembre. Si legge su libero.it

Oggi a “Domenica In” su Rai 1 Can Yaman e Barbara D’Urso - In studio anche: Pasquale La Rocca, Pio e Amedeo, Lino Banfi, Giacomo Giorgio, Alessio Vassallo. msn.com scrive