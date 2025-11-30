‘Domenica In’ di oggi 30 novembre | Barbara D’Urso protagonista della puntata Le anticipazioni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una nuova domenica tra spettacolo e grandi ospiti. Oggi, domenica 30 novembre, alle 14.00 su Rai1 torna l’appuntamento con Domenica In. Alla guida del programma ci sarà come sempre Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Una puntata ricca di contenuti tra cinema, tv, musica e attualità, con tanti ospiti pronti a raccontarsi. Can Yaman e la serie evento “Sandokan”. In studio arriverà Can Yaman, protagonista della nuova serie di Rai 1 “Sandokan”, diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo e in onda da lunedì 1° dicembre. Un progetto molto atteso che verrà presentato proprio durante la puntata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

