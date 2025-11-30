Domenica In Can Yaman ‘teme’ domande sulla vita privata Mara Venier | Sei terrorizzato

(Adnkronos) – "Tu sei terrorizzato, stai tranquillo". Così Mara Venier ha cercato di stemperare la 'tensione' durante l'intervista di Can Yaman a Domenica In. L'attore, protagonista della serie evento su Rai 1 'Sandokan', in onda da lunedì 1 dicembre, in perfetto italiano e con totale proprietà di linguaggio si è raccontato in una lunga intervista, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Scopri altri approfondimenti

Domenica In Can Yaman tra gli ospiti #CanYaman Vai su X

Nuovo appuntamento alle 14.00 su Rai1 con “Domenica In” con Mara Venier. In studio ci sarà Can Yaman, protagonista della serie evento su Rai 1 “Sandokan”, in onda da lunedì 1° dicembre per quattro puntate con la regia di Jan Maria Michelini e Nicola Ab - facebook.com Vai su Facebook

Domenica In: Can Yaman e Barbara D’Urso tra gli ospiti - Spazio alle interviste con Can Yaman, Barbara D'Urso e Pio e Amedeo. Come scrive davidemaggio.it

Can Yaman a Domenica In, finalmente Sandokan: “In Italia siete un po’ lenti” - “In Italia i tempi sono un po’ lenti”, ha sottolineato Can Yaman a Domenica In, dove Mara Venier ha ricordato come siano trascorsi ben 5 anni. Segnala dilei.it

Can Yaman: “La separazione dei miei genitori non ha influito sulla mia vita”/ “Sandokan è una rivincita” - Can Yaman, dall’infanzia con l’Italia nel destino al traguardo con il ruolo di Sandokan: l’attore si racconta a Domenica In. Scrive ilsussidiario.net