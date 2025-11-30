Mara Venier torna oggi, domenica 30 novembre, con un nuovo appuntamento di Domenica In, alle 14.00 su Rai 1, con la compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Anticipazioni e ospiti del 30 novembre 2025. Una puntata tra cinema, televisione e musica, ricca di ospiti e sorprese: in studio ci sarà Can Yaman, protagonista della serie evento di Rai 1 Sandokan, in onda da lunedì 2 dicembre per quattro puntate, con la regia di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. L’intervista, come vi abbiamo anticipato, è stata registrata settimane fa. A seguire, Barbara D’Urso sarà al centro di un’intervista con Mara Venier, in cui si racconterà tra carriera e vita privata e, insieme a Pasquale La Rocca, parlerà della sua esperienza a Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Domenica In: Can Yaman e Barbara D’Urso tra gli ospiti