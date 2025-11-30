Domenica in anticipazioni oggi barbara durso e can yaman protagonisti di una puntata imperdibile

una puntata ricca di ospiti e grandi appuntamenti su Domenica In. La trasmissione di Rai Uno fa il suo ritorno in orario pieno con una puntata che si preannuncia tra le più intense della stagione. Con un parterre di ospiti di calibro e momenti di grande attenzione, la scaletta promette di offrire un pomeriggio all’insegna di intrattenimento, attualità e grandi nomi del cinema e della televisione. l’attesa su Rai Uno: ospiti di grande rilievo. il ritorno di Barbara D’Urso in un’intervista esclusiva. Una delle principali anticipazioni riguarda il ritorno di Barbara D’Urso nel talk di Domenica In, che si confronterà sul suo percorso professionale, le decisioni recenti e le nuove direzioni intraprese. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Domenica in anticipazioni oggi barbara durso e can yaman protagonisti di una puntata imperdibile

Contenuti che potrebbero interessarti

Domenica 30 novembre su Canale 5 andrà in onda la decima puntata del Pomeridiano di Amici 2025! Tra sfide e gare, 4 allievi saranno a rischio eliminazione, mentre Emiliano vincerà la sfida ed Opi... Leggi le anticipazioni su AllMusicItalia.it #Amici25 #Maria - facebook.com Vai su Facebook

#Amici25, anticipazioni decima puntata: Verdone e Stash tra i giudici Ospiti Rettore e Mr. Rain. Ecco le anticipazioni di domenica 30 novembre 2025 Vai su X

Domenica In: Can Yaman e Barbara D’Urso tra gli ospiti - Spazio alle interviste con Can Yaman, Barbara D'Urso e Pio e Amedeo. Riporta davidemaggio.it

Domenica In, Barbara D’Urso spiffera tutto su Ballando, ritorno in Rai e il nuovo amore: bordate in arrivo - Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In di oggi 30 novembre. Si legge su libero.it

Domenica In, anticipazioni di oggi: Barbara D’Urso e Can Yaman guidano una puntata ricchissima - Una Domenica In che torna a pieno orario con un tasso di ospiti di altissimo livello: Barbara D'Urso, Can Yaman, Pio e Amedeo, Lino Banfi e tanto Sanremo. Si legge su msn.com