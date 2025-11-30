Domenica drammatica sulle strade italiane | dieci vittime in poche ore
Una giornata segnata da incidenti gravissimi ha colpito diverse regioni italiane, lasciando un bilancio pesante e tante comunità sotto shock. Nel giro di poche ore, infatti, una serie di schianti avvenuti tra la notte e il pomeriggio ha provocato dieci morti e numerosi feriti, molti dei quali giovanissimi. Una sequenza di episodi che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, con dinamiche spesso improvvise e violente che hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Gli incidenti più gravi si sono registrati lungo strade statali e provinciali, in alcuni casi con scontri frontali e in altri con uscite di strada improvvise. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
