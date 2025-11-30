Discorso del filosofo Byung-Chul Han a Oviedo 2025

Lifeandnews.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sei davvero libero o solo convinto di esserlo?” Nel suo discorso, Han denuncia autosfruttamento, deriva digitale e perdita di rispetto. Una testimonianza potente che invita a riflettere su ciò che stiamo diventando. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

discorso del filosofo byung chul han a oviedo 2025

© Lifeandnews.it - Discorso del filosofo Byung-Chul Han a Oviedo 2025

Contenuti che potrebbero interessarti

discorso filosofo byung chulStanchezza cronica? Il filosofo Byung-Chul Han svela come ritrovare il vero riposo - Chul Han spiega perché siamo in una perenne stanchezza e perché non si spegne mai il cervello. Segnala libreriamo.it

Byung-Chul Han, filosofo preferito del web: la newsletter de «la Lettura» - È conosciuto come «il filosofo preferito di Internet»; critico del nostro presente, è diventato famoso anche per il linguaggio conciso con cui comunica. Riporta corriere.it

Byung-Chul Han, elogio del fake: l’originale non può esistere - Il primo filosofo a fraintendere la “duplicità asiatica” è Hegel, che accusa i cinesi di «grande immoralità per la tendenza all’inganno», di una scaltrezza che nasce dal nichilismo di una spiritualità ... Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Discorso Filosofo Byung Chul