Diritto alla verità la diretta tv del convegno delle Agende rosse di Borsellino con Anselmo Tescaroli e Repici
A Bologna va in onda la seconda giornata del convegno sul Diritto alla Verità, organizzato dal movimento delle Agende Rosse di Salvatore Borsellino. “Il diritto alla verità deve essere affermato a livello normativo”, ha detto il fratello del magistrato ucciso in via d’Amelio al Fatto Quotidiano. Dopo la prima giornata segnata dagli interventi di Roberto Scarpinato, di Gaetano Azzariti e della vicedirettrice del Fatto Quotidiano Maddalena Oliva ( si possono rivedere qui ), all’interno della Sala Borsa si confronteranno avvocati come Fabio Anselmo, magistrati come Luca Tescaroli, storici come Angelo Ventrone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
#SalvatoreBorsellino: ''Sulle stragi vogliamo #Verità, non l'oblio. Lottiamo per questo diritto'' #stragi - facebook.com Vai su Facebook
Diritto alla verità, la diretta tv del convegno delle Agende rosse di Borsellino con Azzariti, Oliva, Ranucci, Scarpinato e Tescaroli Vai su X