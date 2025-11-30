Direttissima odissea lavori infiniti Sette gli stop già previsti nel 2026

Hanno suscitato stupore e sgomento fra i pendolari le nuove interruzioni del treno fra Prato e Bologna, annunciate per i prossimi mesi e pubblicate in una tabella sulla pagina Facebook del Comitato Pendolari della Direttissima Prato-Bologna nei giorni scorsi. "Si tratta di chiusure effettive – si limitano a spiegare da Rfi – che sono state comunicate dalla Regione Emilia Romagna. Rispetto alle interruzioni del 2025 sono comunque poca cosa, si tratta di sospensione dei treni per qualche ora al giorno". La sorpresa – e il relativo sgomento – è arrivata in quanto, in tutti coloro che usufruiscono del treno per recarsi al lavoro o all’università in Emilia, c’era piena convinzione che il 2025 fosse l’ultimo anno di sofferenze e hanno stretto i denti in attesa che i collegamenti fra le due città dopo il 31 dicembre tornassero alla normalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

