DIRETTA tredicesima giornata Serie A | Lecce-Torino 2-1 al via Pisa-Inter 0-0 LIVE

Dopo le vittorie di Juve e Milan, oggi scendono in campo Inter, Napoli e Roma Mentre il rovente finale di Milan-Lazio continua ad infiammare il dibattito, la tredicesima giornata si appresta a vivere un’altra giornata importante. Il palinsesto domenicale si chiuderà con lo scontro diretto Roma-Napoli, ma vedrà scendere in campo anche l’ Inter. DIRETTA tredicesima giornata Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo le due sconfitte consecutive nel derby e contro l’Atletico Madrid, i nerazzurri proveranno a rialzare la testa in casa del Pisa alle ore 15. Il programma domenicale si aprirà con una partita molto importante in chiave salvezza, Lecce-Torino, con i padroni di casa che sono scivolati al terzultimo posto dopo la vittoria del Genoa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA tredicesima giornata Serie A: Lecce-Torino 2-1, al via Pisa-Inter 0-0 LIVE

Altre letture consigliate

Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 13a Giornata - Palinsesto e Telecronisti In occasione della tredicesima giornata della Serie A Enilive debutta Legends Road, la nuova serie di interviste esclusive co-prodotta da DAZN, Lega Calcio Serie A e Enilive. 8 Legend si - facebook.com Vai su Facebook

DIRETTA tredicesima giornata Serie A, gare di domenica: Lecce-Torino 2-1, ora Pisa-Inter LIVE - Diretta tredicesima giornata Serie A, aggiornamenti in tempo reale su Pisa- Si legge su calciomercato.it

Serie A, tredicesima giornata: Milan-Lazio 1-0, Allegri è primo! - Diretta Serie A, tredicesima giornata in tempo reale con la cronaca testuale live delle partite di sabato 29 novembre ... Segnala calciomercato.it

Serie A, Lecce-Torino 2-1. Adesso Pisa-Inter: 0-0. LIVE - Nel match che ha aperto le sfide della domenica si sono imposti i padroni di casa grazie ai gol di Coulibaly e Banda. Lo riporta tg24.sky.it