Dopo le vittorie di Juve e Milan, oggi scendono in campo Inter, Napoli e Roma Mentre il rovente finale di Milan-Lazio continua ad infiammare il dibattito, la tredicesima giornata si appresta a vivere un’altra giornata importante. Il palinsesto domenicale si chiuderà con lo scontro diretto Roma-Napoli, ma vedrà scendere in campo anche l’ Inter. DIRETTA tredicesima giornata Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo le due sconfitte consecutive nel derby e contro l’Atletico Madrid, i nerazzurri proveranno a rialzare la testa in casa del Pisa alle ore 15. Il programma domenicale si aprirà con una partita molto importante in chiave salvezza, Lecce-Torino, con i padroni di casa che sono scivolati al terzultimo posto dopo la vittoria del Genoa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA tredicesima giornata Serie A: Lautaro risolleva l’Inter, attesa per Roma-Napoli LIVE