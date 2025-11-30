DIRETTA | Roma-Napoli le scelte di Gasperini e Conte – Le news del 30 novembre LIVE

Prosegue il programma della tredicesima giornata di Serie A in questa domenica, sullo sfondo anche le news di mercato Dopo le quattro gare di ieri, con le vittorie di Juventus e Milan tra le altre, si va avanti con il programma del turno di Serie A. Altri match molto interessanti quest’oggi. DIRETTA Le news del 30 novembre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Alle 12.30, in campo Lecce-Torino. Alle 15, sarà la volta di Pisa-Inter. Atalanta-Fiorentina si svolgerà alle 18, mentre il piatto forte di giornata sarà nel match serale, con lo scontro al vertice tra Roma e Napoli. 10:23 30 Novembre Roma-Napoli, le probabili formazioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA | Roma-Napoli, le scelte di Gasperini e Conte – Le news del 30 novembre LIVE

Scopri altri approfondimenti

Ora in diretta da Roma il mio intervento all'assemblea nazionale programmatica di "Noi Moderati". State con me! facebook.com/50315025116667… Vai su X

Matteo Salvini. . Ora in diretta da Roma il mio intervento all'assemblea nazionale programmatica di "Noi Moderati". State con me! - facebook.com Vai su Facebook

Pagina 2 | Dove vedere Roma-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario - Sfida al vertice in un Olimpico tutto esaurito: Gasperini sfida Conte per la vetta: le possibili scelte dei due tecnici ... Riporta corrieredellosport.it

Roma-Napoli in diretta tv e streaming: orario e dove vederla - Big match domenicale: tutti i dettagli per seguire la gara in tv e streaming. Scrive newsmondo.it

Roma-Napoli: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I giallorossi ospitano i campioni d’Italia in carica all’incontro valido per la 13ª giornata di campionato ... Secondo tuttosport.com