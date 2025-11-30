DIRETTA | Lecce-Torino 2-1; Inter Chivu rilancia Lautaro e Thuram – Le news del 30 novembre LIVE
Prosegue il programma della tredicesima giornata di Serie A in questa domenica, sullo sfondo anche le news di mercato Dopo le quattro gare di ieri, con le vittorie di Juventus e Milan tra le altre, si va avanti con il programma del turno di Serie A. Altri match molto interessanti quest’oggi. DIRETTA Le news del 30 novembre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Alle 12.30, in campo Lecce-Torino. Alle 15, sarà la volta di Pisa-Inter. Atalanta-Fiorentina si svolgerà alle 18, mentre il piatto forte di giornata sarà nel match serale, con lo scontro al vertice tra Roma e Napoli. 14:28 30 Novembre Serie A, Lecce-Torino 2-1. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Approfondisci con queste news
S... PORTALECCE/LECCE-TORINO Tra pochi minuti (alle 12.30) - in diretta su questa pagina Fb, su Radio Portalecce (portalecce.it) e su Fb Radio One Non Solo Suoni - PORTALECCE GIALLOROSSA, la live cronaca di Lecce-Torno, gara valida per la tredice - facebook.com Vai su Facebook
#Lecce- #Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la #SerieA in tempo reale Vai su X
SI PARTE!!! Primo possesso per il Lecce con la consueta maglia giallorossa12:33 - Torino: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it scrive
DIRETTA tredicesima giornata Serie A, gare di domenica: Lecce-Torino 2-1, Falcone para il rigore di Asllani! LIVE - Diretta tredicesima giornata Serie A, aggiornamenti in tempo reale su Pisa- Come scrive calciomercato.it
Lecce – Torino LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 13° Giornata - Torino in Diretta Tv e Streaming Live, 13° Giornata Serie A, Domenica 30 Novembre ore 12:30. stadiosport.it scrive