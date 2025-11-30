DIRETTA | Lautaro rilancia l’Inter le formazioni UFFICIALI di Roma-Napoli – Le news del 30 novembre LIVE

Prosegue il programma della tredicesima giornata di Serie A in questa domenica, sullo sfondo anche le news di mercato Dopo le quattro gare di ieri, con le vittorie di Juventus e Milan tra le altre, si va avanti con il programma del turno di Serie A. Altri match molto interessanti quest’oggi. DIRETTA Le news del 30 novembre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Alle 12.30, in campo Lecce-Torino. Alle 15, sarà la volta di Pisa-Inter. Atalanta-Fiorentina si svolgerà alle 18, mentre il piatto forte di giornata sarà nel match serale, con lo scontro al vertice tra Roma e Napoli. 19:34 30 Novembre Roma-Napoli, formazioni UFFICIALI. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

