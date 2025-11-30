Diretta gol Serie A Pisa Inter finisce 0-2 Alle 18 Atalanta Fiorentina poi Roma Napoli alle 20.45
Diretta gol Serie A: segui sintesi, tabellino, cronaca e live dei match della domenica. Alle 15 Pisa Inter, a seguire Atalanta Fiorentina e Roma Napoli Segui live con Calcionews24 la diretta gol Serie A della tredicesima giornata, con i match della domenica in campo nel pomeriggio italiano. Apre le danze Pisa Inter alle 15 con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
