DIRETTA | Caos Milan-Lazio | Allegri espulso silenzio stampa biancoceleste – Le news del 29 novembre

Manca sempre meno al fischio d’inizio delle gare di Milan e Juventus, ma non solo: tutti gli aggiornamenti di giornata Dopo il 2-0 con il quale il Como ha liquidato in maniera piuttosto agevole la pratica Sassuolo, la tredicesima giornata di Serie A è pronta ad entrare nel vivo. Tra gli appuntamenti da cerchiare in rosso, fari puntati soprattutto allo Stadium dove la Juventus – reduce dal successo in terra norvegese con il Bodo – se la vedrà con il Cagliari. DIRETTA Scelte obbligate per Allegri. Le ultime sul rientro di Bremer – Le news del 29 novembre (Ansa Foto) – Calciomercato.it È atteso dalla prova del nove anche il Milan di Massimiliano Allegri che vuole lanciare un altro messaggio importante: a San Siro Leao e compagni ospiteranno la Lazio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA | Caos Milan-Lazio: Allegri espulso, silenzio stampa biancoceleste – Le news del 29 novembre

Leggi anche questi approfondimenti

? GF, Simone rischia la squalifica: il gesto volgare con Grazia Kendi Caos al GF: un video dalla diretta mostra Simone De Bianchi mentre racconta di aver mimato un atto sessuale verso Grazia Kendi approfittando di un momento di vicinanza. La scena ha in - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Lazio diretta Serie A: decide una rete di Leao LIVE - A San Siro la gara valida per la tredicesima giornata di campionato tra i rossoneri e i biancocelesti: aggiornamenti in tempo reale ... Da corrieredellosport.it

Milan Lazio 1 - 0. Decide Leao, caos nel finale: Allegri espulso - E dire che la partita, nel primo tempo, era stata davvero poco interessante, con solo due tiri in porta; salvo poi aprirsi nella ripresa, quando le squadre si sono allungate, fino al bel gol di Leao, ... Scrive rainews.it

Milan-Lazio 1-0: decide la rete di Leao - Lazio di sabato 29 novembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Si legge su calciomagazine.net