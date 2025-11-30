DIRETTA Atalanta-Fiorentina 2-0 raddoppia Lookman

Firenzetoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 75' PALO DI KEAN! Bel cross di Mandragora su punizione, spizzata di Kean di testa che colpisce il legno e nega la rete ai viola che poteva riaprire la partita.74' Altro cambio nella Fiorentina: esce Pablo Marì, entra Comuzzo.73' Atalanta che sta cercando di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

diretta atalanta fiorentina 2Atalanta-Fiorentina 2-0: palo di Kean! / Diretta - 2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere; Lookman, Scamacca. Segnala lanazione.it

diretta atalanta fiorentina 2Atalanta-Fiorentina 2-0: diretta live e risultato in tempo reale - Fiorentina di Domenica 30 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Si legge su calciomagazine.net

diretta atalanta fiorentina 2Atalanta-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La Dea di Raffaele Palladino ospita alla New Balance Arena la Viola di Paolo Vanoli: avvio di stagione complicato per entrambe le squadre ... tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Diretta Atalanta Fiorentina 2