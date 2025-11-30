Dipendente della Regione e parcheggiatore abusivo | sul web i video nascosti che lo incastrano
Un video, diffuso sui social ha svelato cosa accade in una delle piazze storiche della città. Un parcheggiatore abusivo sarebbe un dipendente della Regione Dipendente della Regione di giorno e allo stesso tempo parcheggiatore abusivo. La storia che è stata rilanciata sul web ha creato malumori e commenti negativi. Tutti si sono scagliati contro l'uomo che, sorpreso da un blitz improvviso delle telecamere, ha cercato immediatamente di far perdere le sue tracce e di negare la sua responsabilità.
