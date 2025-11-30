Diouf a Inter TV | Ambientarsi non è stato facile Ora voglio solo aiutare squadra e compagni

Inter News 24 Diouf è protagonista di un’intervista ai canali ufficiali del club nerazzurro in seguito alla vittoria conquistata dall’Inter sul campo del Pisa. Dopo due sconfitte consecutive contro il Milan e l’ Atletico Madrid, l’ Inter di Cristian Chivu ha ritrovato il sorriso, battendo il Pisa con un 2-0 in casa. Nonostante una resistenza iniziale da parte dei toscani, che hanno tenuto testa ai nerazzurri per oltre un’ora, la squadra di Chivu ha trovato la via del gol grazie a una doppietta di Lautaro Martínez, abile nel trasformare gli assist di Pio Esposito e Nicolò Barella. Una vittoria che porta tre punti fondamentali alla squadra di Milano, che ora guarda con fiducia ai prossimi impegni. 🔗 Leggi su Internews24.com

diouf inter tv ambientarsiDiouf a InterTV: “Non è stato semplice all’inizio. Questo è il mio obiettivo” - L'Inter supera in trasferta il Pisa di Gilardino per 2 a 0 trascinata da Lautaro Martinez che mette a segno una doppietta ... msn.com scrive

Diouf, essere interisti vuol dire molte cose - "L'Inter è un club ricco di storia, appena ho saputo della notizia non ci ho pensato un momento: non ci sono stati dubbi per me scegliere questo club, è un onore essere qui. Lo riporta ansa.it

