Diouf a Inter TV | Ambientarsi non è stato facile Ora voglio solo aiutare squadra e compagni

Inter News 24 Diouf è protagonista di un’intervista ai canali ufficiali del club nerazzurro in seguito alla vittoria conquistata dall’Inter sul campo del Pisa. Dopo due sconfitte consecutive contro il Milan e l’ Atletico Madrid, l’ Inter di Cristian Chivu ha ritrovato il sorriso, battendo il Pisa con un 2-0 in casa. Nonostante una resistenza iniziale da parte dei toscani, che hanno tenuto testa ai nerazzurri per oltre un’ora, la squadra di Chivu ha trovato la via del gol grazie a una doppietta di Lautaro Martínez, abile nel trasformare gli assist di Pio Esposito e Nicolò Barella. Una vittoria che porta tre punti fondamentali alla squadra di Milano, che ora guarda con fiducia ai prossimi impegni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Diouf a Inter TV: «Ambientarsi non è stato facile. Ora voglio solo aiutare squadra e compagni»

