Inter News 24 Il centrocampista dell’Inter, Andy Diouf, ha voluto dire la sua dopo il successo ottenuto oggi pomeriggio in campionato contro il Pisa. Dopo il successo per 2-0 all’Arena Garibaldi contro il Pisa, Andy Diouf ha espresso la sua soddisfazione ai microfoni di DAZN. Il giovane centrocampista dei nerazzurri, sempre più inserito nelle rotazioni, si è detto contento per il minutaggio concesso, ribadendo la ferma volontà di giocare sempre di più per aiutare la squadra. Il francese ha poi svelato un retroscena sul rapporto con il tecnico Cristian Chivu: l’allenatore della Beneamata gli dimostra costante fiducia durante gli allenamenti, spronandolo a spingere al massimo perché il suo momento da protagonista sta arrivando. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Diouf a Dazn: «All’inizio non è stato facile, ora sono felice e sto trovando più spazio. Vi svelo cosa mi dice sempre Chivu»