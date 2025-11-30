Dionisi elogia la squadra | Serve questa mentalità
"Non dimenticandoci che arriveranno delle difficoltà, partite in cui magari non riusciremo a fare gol e lo prenderemo, ma questa squadra ha ancora margine di miglioramento e se i ragazzi manterranno questa mentalità potranno mettere in mostra le proprie qualità". Nel post goleada al Bari, l’ultima volta che l’Empoli ha segnato 5 reti al Castellani risale a gennaio 2021 (5-0 alla Salernitana sempre in B), Dionisi non può non essere soddisfatto della prestazione della squadra, ma misura bene le parole per non rischiare che tutto l’ambiente si faccia prendere da facili entusiasmi. "Questi risultati sono figli di una mentalità che ha tutta la squadra, si vede da come entrano i subentrati – ha proseguito il tecnico azzurro – tanto che la difficoltà per me è scegliere gli undici iniziali". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
