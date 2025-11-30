Difesa Crosetto | Sulla leva militare avremo un modello italiano

Tg24.sky.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"A me non interessa né il modello francese né quello tedesco, ci sarà un modello italiano che sarà quello che approverà il Parlamento italiano". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sulla proposta della leva militare su base volontaria, a Napoli, a margine dell'iniziativa 'CasaCorriere'. "Quello tedesco è un modello molto più incisivo perché prevede la possibilità che lo Stato ripristini l'obbligatorietà, che è un'idea chenon mi è mai passata per la mente", ha chiuso Crosetto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

difesa crosetto sulla leva militare avremo un modello italiano

© Tg24.sky.it - Difesa, Crosetto: "Sulla leva militare avremo un modello italiano"

Altre letture consigliate

difesa crosetto leva militareCos’è la leva militare volontaria proposta dal ministro Crosetto e chi sarebbe coinvolto - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha rilanciato la proposta di una leva militare, che presenterà come disegno di legge prima al governo e poi al ... Riporta fanpage.it

difesa crosetto leva militareLeva militare, bruciata l'immagine di Crosetto al corteo proPal : «Non ci arruoliamo» VIDEO - (LaPresse) Da quanto si apprende dal monitoraggio web del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, nel corso della manifestazione di oggi 29 novembre a Roma contro la manovra di bilancio e ... Scrive ilmattino.it

difesa crosetto leva militareLeva militare volontaria, la proposta di Crosetto: ecco chi verrebbe coinvolto e qual è il vero obiettivo - L'intenzione sarebbe di coinvolgere anche i giovani, ma non per schierarli in prima linea né con le armi in mano ... Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Difesa Crosetto Leva Militare