Dietro le quinte con Margaret Qualley e A$AP Rocky sul set per Chanel

«Non c'è davvero nessun posto come casa», dice A$AP Rocky a Vanity Fair parlando della sua partecipazione a un nuovo cortometraggio girato nella sua città natale. «E questo è il centro dei creativi, degli artisti: New York City. è qui che sucede tutto». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dietro le quinte con Margaret Qualley e A$AP Rocky, sul set per Chanel

