Dietro i blitz l' ombra dei centri sociali E ora la benzina è pro Pal

Risveglio amaro per Torino che nello spazio di poche ore dalla tranquillità del suo salotto buono è stata catapultata di nuovi nella violenza dei centri sociali. Continua a far discutere l'assalto da parte dei pro Pal alla redazione torinese della Stampa che indubbiamente segna un salto di qualità preoccupante nell'escalation di violenza degli ambienti antagonisti. Numerosi i messaggi di solidarietà alla redazione e al direttore Andrea Malaguti, tra i primi quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha espresso "ferma condanna per l'accaduto". La premier Giorgia Meloni, in una telefonata a Malaguti ha parlato di "fatto gravissimo da condannare senza ambiguità", ribadendo che "la libertà di stampa è un bene da proteggere ogni giorno". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

