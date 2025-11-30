Dieci vittime sulle strade Domenica di sangue da Torino a Catania
Due ventenni hanno perso la vita in uno scontro frontale in Calabria, un ventunenne sbalzato fuori dall’auto in Piemonte. A Chieti e in Ogliastra altri sei morti. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Scopri altri approfondimenti
Dieci vittime senza giustizia. Dieci casi irrisolti nel Pinerolese negli ultimi 30 anni. E su alcuni di essi l’ombra di due serial killer. Su L’Eco EXTRA di novembre ricostruiamo le loro storie e le indagini che seguirono, nel dossier con le pagine più nere della storia - facebook.com Vai su Facebook
Pakistan bombarda Afghanistan, almeno dieci morti. Tra le vittime - affermano i Talebani - ci sono nove bambini #ANSA Vai su X
Dieci vittime sulle strade. Domenica di sangue da Torino a Catania - Due ventenni hanno perso la vita in uno scontro frontale in Calabria, un ventunenne sbalzato fuori dall’auto in Piemonte. Come scrive repubblica.it
Ancora morti sulle strade italiane, 4 le vittime - Un nuovo tributo di vite che arriva dalle strade in un 2025 che nei primi dieci mesi conta già, secondo i dati ... Da ansa.it
Giornata mondiale delle vittime della strada, 'in Italia obiettivi Ue ancora lontani' - Oggi è la Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, istituita dall'Onu nel 2005 ogni terza domenica di novembre. Come scrive ansa.it