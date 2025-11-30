Dieci a Verstappen 0 a Vasseur ma la lode va a Fornaroli | le pagelle de Gp del Qatar

Le pagelle del Gp di Formula 1 del dove il trionfo di Verstappen riapre i giochi per il titolo mondiale con tre piloti in 16 punti: Lando Norris 408; Max Verstappen 396; Oscar Piastri 392. Le pagelle del Gp del Qatar. 10 VERSTAPPEN. Il vero Campionissimo. Riesce nell’impresa di tener vivo il suo ennesimo sogno mondiale fino all’ultima tappa. È un Genio come lo erano Senna e Schumacher e nell’arco di una stagione difficile per la Red Bull ha saputo colmare con la sua classe i limiti del team. Un gigante. 10 FORNAROLI. E’ il ragazzo italiano che ieri in Qatar si è matematicamente laureato campione della F2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dieci a Verstappen, 0 a Vasseur ma la lode va a Fornaroli: le pagelle de Gp del Qatar

