Diabolik è eterno resiste perfino alle edicole chiuse Lo vedrete in giro ancora a lungo

Milano – Tra i tanti stand presenti alla Milan Games Week and Cartoomics, non poteva mancare quello della casa editrice Astorina, da sempre la "famiglia" di Diabolik. Alla guida l'intramontabile Mario Gomboli, l'attuale direttore generale e - soprattutto - la memoria storica, nonché il padre di tante storie con protagonista il "cattivo più bello che ci sia nel mondo dei fumetti". Mario, passano gli anni ma Diabolik è sempre in prima linea. "Diabolik è eterno, noi facciamo di tutto per tenere duro". Beh, il fatto che siate sempre presenti nelle maggiori fiere di settore è un buon segnale. "In realtà, è sempre più complicato.

