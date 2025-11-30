Devastanti alluvioni in Asia | oltre mille morti tra Sri Lanka Indonesia e Thailandia

Le operazioni di soccorso nei Paesi colpiti vanno ancora avanti perché mancano all'appello centinaia di persone ma il lavoro è ostacolato ancora da strade interrotte e comunicazioni praticamente ancora assenti in larga parte delle zone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

